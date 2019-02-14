Eğitimcilerden bakanlığın o kararına destek

Artı Eğitim Kurumları sahibi Erhan Çetin karar ile ilgili, “Milli Eğitim Bakanlığımızın kararını çok doğru buluyoruz. Çocuklarımızın geleceğini daha önemli” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yılın sonunda temel liselerin, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren de özel öğretim kurslarının kapatılacağını duyurmuştu. Karar ile ilgili Artı Eğitim Kurumlarından destek geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Artı Eğitim Kurumları sahibi Erhan Çetin, “Bu kararın almasının sebebi, milletin düşünülüyor olmasından kaynaklanıyor. Kurslara harcanan paralar haddinden fazla. Öğrencilerin bir yarış halinde olmalarını engellemekte diğer bir sebep. Sistem maalesef bu düzene zemin hazırlıyordu” diye konuştu.

Eğitimci olarak, kişisel gelişim kursları sahibi olarak yanlışın farkında olduklarını ifade eden Çetin, “Biz bugün kurslardan ekmeğimizi kazanıyoruz fakat ülkenin geleceği olan çocuklarımız her şeyden daha önemli. ‘Biz para kazanmaya devam edelim' düşüncesi ile, ‘Kurslar devam etsin' demek, başta biz eğitimcilere yakışmaz. Kapanış şekli böyle olmamalı. Sayın bakanımızın dediği gibi ihtiyacı ortadan kaldırmak lazım. İhtiyaç ortadan kalkınca zaten bu tür kurslara da gerek kalmayacaktır” şeklinde konuştu.

Devlet okullarında standartların çok yükseldiğini belirten Erhan Çetin, “Sayın Bakanımızdan çok büyük beklentiler var. Eğitimi ve özel eğitimi çok iyi bilen bir bakanımız oldu. Uzun zaman sonra yeni sistemin en büyük meyvelerinden birini milli eğitim aldı diye düşünüyorum. Çok olumlu şeyler olacağına eminim. Geleceğimiz olan çocuklarımız ve gençlerimize çok büyük katkılar sunulmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.