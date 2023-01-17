“Eğitimle Yeniden Buluşma” projesi ile tüm çocuklar okullu olacak

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim sisteminde kaydı bulunmayan öğrencilerin takip sistemiyle eğitime dahil edilmesi amacıyla "Eğitimle Yeniden Buluşma" projesi hayata geçirildi. Aydın İl Milli eğitim Müdürlüğü tarafından saha çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Aralık ayında İl Millî Eğitim Müdürleri ile yaptığı toplantıda açıklamış olduğu proje sayesinde, çok kısa sürede ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 95,06'dan 95,97'ye yükseldi.

Proje çerçevesinde Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan saha taramaları hızla devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesinde öğrencilerin takibinin yapılabilmesi adına kurulan komisyonlarca kayıt dışı olduğu tespit edilen öğrencilerin ailelerine İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Okul Müdürleri, Psikolojik Danışmanlar ve öğretmenler ile ziyaretler gerçekleştirilmeye devam ediyor.

“Eğitimle Yeniden Buluşma” projesinde yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş; “Eğitimin olmazsa olmazı olan fırsat eşitliğinin yakalanması bağlamında büyük öneme sahip olan proje ile çeşitli sebeplerle öğrenim göremeyen çocuklarımızı tespit ederek okullu olmalarını sağlamak için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Proje ile eğitim hayatına dâhil edilen dezavantajlı çocuklarımız da okullarda öğretmenleri tarafından uyum sürecine tabi tutularak diğer öğrencilerle aralarındaki açığın hızla kapatılması açısından büyük çaba gösteriliyor. Bir çocuğumuzun bile eğitim hayatına katılmasının önemi göz önüne alındığında, hiç vakit kaybetmeden özveriyle çalışan tüm mesai arkadaşlarıma, meslektaşlarıma ve işimizi kolaylaştırmak adına desteklerini esirgemeyen velilerimize teşekkür ediyorum. Bakanımız Mahmut Özer öncülüğünde başlayan proje ile kayıt dışı olan tüm öğrencilerimize ulaşmak öncelikli hedefimizdir” ifadelerini kullandı.