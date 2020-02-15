İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eğlence mekanında sahneye çıkan İranlı genç sevgilisine evlenme teklif etti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında mikrofonu eline alan İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir eğlence mekanında mikrofonu eline alan İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti.


Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Marina'da, bir eğlence mekanında İranlı genç, sevgilisine evlenme teklif etti. Edinilen bilgiye göre, İran vatandaşı olan Samed, sahneye çıkarak bir anda eline mikrofonu alarak sevgilisine evlenme teklifinde bulundu. Türkçe olarak evlenme teklifi eden Samed, kız arkadaşından evet cevabı aldı. Alkışlar eşliğinde gerçekleşen evlilik teklifinde genç çift baş başa dans ederek geceyi devam ettirdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.