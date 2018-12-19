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Eğlence mekanında silahlı kavga: 2 yaralı

Aydın’da gece yarısı bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı.

Aydın'da gece yarısı bir eğlence mekanında meydana gelen silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olaydan sonra kavgada kullanılan silahla birlikte iki kişi yakalanırken yaralı iki kişi de hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralananlardan birinin kavgayla alakası olmadığı seken kurşunlardan yaralandığı öğrenildi.


Olay gece yarısı Efeler ilçe merkezindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı mekanda eğlenen iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönen tartışmada silah da kullanılınca ortalık bir anda karıştı. Polis tarafından el konulan olayda B.K. ve Y.Y. olayda kullanılan silahla birlikte yakalanarak gözaltına alınırken, silahla yaralanan E.K. ve M.Ş. hastaneye kaldırıldı.

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