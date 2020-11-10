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Eğrek Cemevi çalışmalarında sona gelindi

Nazilli Belediyesi ve Eğrek Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Derneği tarafından ortaklaşa yapılan dernek binası çalışmalarında sona gelindi.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eğrek Alevi Bektaşi Kültür Cemevi Derneği'nin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili Dernek Başkanı Mehmet Akyüz'den bilgi alan Başkan Özcan, kubbe kaplaması gerçekleştirilen inşaatın kısa sürede tamamlanacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.


“Belediyemiz, derneğimizin yönetici ve üyeleriyle birlikte binamızı bitiş aşamasına getirdik. Taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun. Dernek yönetimimizle sürekli iletişim halindeyiz. Nazilli'mizde birlik ve beraberlik içerisinde yapamayacağımız hiçbir şey yok” diyen Başkan Özcan, dernek binasının eksiklerinin ivedilikle tamamlanarak hizmete açılacağını müjdeledi.


Desteklerinden dolayı Başkan Özcan'a teşekkür eden Dernek Başkanı Mehmet Akyüz; “Çok şükür cemevimizin kubbe kaplamasını da bugün itibariyle bitirmiş bulunuyoruz. İnşallah kalan eksiklerimizi de el birliğiyle tamamlayacağız. Sayın belediye başkanımıza, personeline ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Herkesin emeğine sağlık” dedi.


Yaklaşık bin 300 metrekare alana inşa edilen Eğrek Alevi Bektaşi Kültür Cemevi içerisinde ibadethane, kültür merkezi, aşevi ve konferans salonu yer alıyor.

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