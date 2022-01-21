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Eğriboyun Mezarlığı'nda genişletme çalışmaları başladı

Nazilli Belediyesi ekipleri, Eğriboyun Mezarlığı’nın kuzey kısmında genişletme çalışmalarına başladı.

Nazilli Belediyesi ekipleri, Eğriboyun Mezarlığı'nın kuzey kısmında genişletme çalışmalarına başladı.



Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eğriboyun Mezarlığı Topandağ eteklerine kadar uzanan alanda genişletme çalışmalarına başladı.


Defin işlemleri için yetersiz kalan bölümü iş makineleri ile açan ekipler, istimlak edilen alanlarda tesviye çalışması yaptı.



32 bin metrekare yeni alan


Çalışmalarla ilgili bilgi alan Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Geçmiş yıllarda parsellenmiş bölümlerin kenar bordür ve parke taşı döşeme işlemlerini tamamlamıştık. Yetersiz kalan mezarlığımızda genişletme çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mezarlığımızın alt kısmında yer alan sulama çeşmelerinden bu bölümde de yer alacak. Yaklaşık 32 bin metrekare yeni alan ekliyoruz. Tesviye işlemlerinin tamamlanmasının ardından istinat duvarı ile güçlendirme çalışmalarımız yapılacak. Tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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