Ekim ayında kuru incir ihracatı 102 milyon dolar oldu

Dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği Aydın'da üretilen kuru incirlerin çoğunluğu Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderilirken, il genelinde Ekim ayı içerisindeki ihracat rakamı 102 milyon dolar oldu.

Önemli tarım kentlerinden olan Aydın, kuru incir ihracatıyla da ülke ekonomisine önemli katkı sunmaya devam ediyor. Kuru incir sezonunun başlamasıyla hareketlenen Aydın, Ekim ayında 102 milyon dolarlık ihracata imza attı. Ekim ayında Ege İhracatçı Birlikleri üyeleri ise 184 ülkeye ihracat yaparken, ihracatın çoğunluğunun Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleştirildiği görüldü.

Ege Bölgesi, Ekim ayında toplam 2 milyar 446 milyon dolarlık ihracat yaparken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği 121 milyon dolarlık lezzet ihracatıyla üçüncü sırada yer aldı. Kuru incir ihracat sezonunun başlamasıyla hareketli bir döneme giren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ise 110 milyon dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırdı.