Ekip Atölye, İzmir'den ödülle döndü

Efeler Belediyesi eski tiyatro ekibi, yeni adı ile Ekip Atölye, ‘Yine Başladılar Şarkılarına' adlı oyun ile İzmir'den ödülle döndü.

Kıyı Ege ve Ege Tiyatrolar Birliği Özdemir Nutku Tiyatro Ödülleri kapsamında Ekip Atölye, ‘Yine Başladılar Şarkılarına' adlı oyunla 4 dalda ödüle aday gösterildi. Ekip, tiyatro adına verilen en prestijli ödüllerden olan Özdemir Nutku ödüllerinden ikisi olan Yılın Kostüm Tasarımı ve Yılın Yapımı ödüllerini alarak Aydın'a döndü.

Efeler Belediye Tiyatrosu İle İlişiği Kesildi

Efeler Belediye Tiyatrosu ile ilişkisinin 7 Mayıs 2019 tarihi ile kesildiğini kaydeden Yönetmen Arkın Selek, “Tiyatromuzu kurduğumuz günden bugüne kadar yanımızda olan, çeşitli sebeplerden dolayı artık yanımızda olamayan ve emek vererek destek olan herkese teşekkür ediyorum. Muzaffer İzgü Tiyatro Festivali açılışında yaptığım konuşmada da söylediğim gibi; Efeler Belediyesi, yolculuğumuzdaki duraklardan biriydi. Ekibim ve ben bu durakta yaptığımız işler, duyduğumuz övgüler, kazandığımız başarılar, hak ettiğimiz ödüllerle onur ve gurur duyuyoruz. Kısa zamanda pek çok hayalimizi gerçekleştirdik, yıllardır Aydın'da olan ve tiyatro yapıyoruz diyen kişilerin ve grupların cesaret edemediği işler başardık. Bu şehre bir tiyatro festivali kazandırarak tarih yazdık. ‘Sen doğru ol da' demişler, gerisini hak halleder. Emeğe saygısı olan, derdi tiyatro yapmak olan, sahneye kaliteli oyunlar taşıyan, bildiğini gençlerden esirgemeyen, sevgisini paylaşan her güzel yüreğe bin selam olsun. Her şey çok güzel olacak. Efeler Belediye Tiyatrosu çıtasının yerini herkes çok iyi biliyor! Bu sebeple yeni ekibin Allah yar ve yardımcısı olsun” dedi.

Teşekkür etti

Yılın yapımı ödülünü almak için Ekip Atölye Yönetmeni Arkın Selek sahneye çıktığında salondaki oyuncular hep bir ağızdan oyunda geçen şarkıyı söylemeye başlayınca salonda duygulu anlar yaşandı. Ödülünü alan Selek, “Biz kocaman, güçlü, emekçi ve tiyatroya sevdalı güzel bir aileyiz. Sadece sahnede değil mutfağında da emek vermeyi çok sevdiğimizi bilirsiniz, bu sebeple yeni ismimizin adını ‘Ekip Atölye' koyduk. Kıymetli ekibime, bizi seven ve saygı duyan tüm seyircilerimize, bize bu ödülü layık gören kıymetli jüriye de her şey için çok teşekkür ediyorum“ dedi.