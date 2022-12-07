Ekmek parası kazanmak için gittiği Ödemiş'te kalbine yenildi

Aydın'ın Köşk ilçesinden çalışmak için İzmir'in Ödemiş ilçesine giden İdris Anlaş isimli vatandaş zeytin hasadı yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Ödemiş ilçesindeki bir zeytin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan ve Köşk Akçaköy Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki İdris Anlaş, çalışmak için geldiği Ödemiş'teki zeytin bahçesinde çalışırken birden fenalaştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Anlaş ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Anlaş'ın kalp krizi geçirdiği tespit edilirken, Anlaş doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Anlaş'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Anlaş'ın cenazesinin Akçaköy Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.