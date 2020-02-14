EKODOSD'da Atıksız ve Minimalist kişisel bakım anlatıldı

Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği EKODOSD 'un konuğu Bio kozmetik Formülasyon Kimyageri Metin Sakız oldu. Çalışma konusunu çevresel bir bakışla anlattı.

Metin Sakız yaptığı sunumda, İnsanların, günümüz dünyasında yaygın olarak kullanılan sosyal medya aracılığı ve diğer unsurlar ile yüzlerce reklamlara tabi tutulduğunu, nelerin satın alınması konusunda, kontrol altına almaya çalışan mesajları terk ederek, atıksız ve minimalist kişisel bakım tercihini yapmaları gerektiğini söyledi Daha fazlasından ötürü gerçekten ihtiyaç olan ve sade yaşam stilini oluşturan minimalist anlayışın, aynı zamanda doğrudan atıksız yaşam ile de bağlantılı olduğunu belirtti.

Petrolden plastik yapımının keşfedilmesinin ilk başta ucuz üretim için çok büyük avantaj sağladığını, çok ucuz maliyetin mümkünleşmesi artı değer sağladığını ve bu artı değerin fizik, kimya, tıp ve diğer bilim dallarının daha hızlı gelişmelerine kaynak olduğunu söyledi.

En büyük olumsuz yanının ise geri dönüşümü çok uzun yıllar olan atık oluşturması olduğunu, günümüzde plastik kirliliğinin dünyanın en büyük atık sorunlarından biri hale geldiğini vurguladı. 1950'den bu yana yaklaşık 8'3 milyar ton plastik üretildiğini ve bu rakamın sadece %9'luk kısmının geri dönüşüme kazandırıldığını belirtti.

Petrolün sadece ambalajlarda olmadığını, günlük kişisel bakım için kullanılan şampuan, krem gibi formülasyonların için de çok daha ucuz maliyetli olduğu için petrol bazlı hammaddeler bulunduğunu söyledi. SLS, SLES, parafin, silikon ve benzeri hammaddelerin çoğunun, cilt ve saç bakım ürünlerinin içinde bulunduğunu, cilde sürülen maddelerin molekül boyutuna göre zamanla emilerek kılcal damarlar yolu ile de kana karışabildiğini belirtti. Bu yüzden gıda olarak nelerin tüketildiği kadar, kişisel bakımda nelerin kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

Minimalist kişisel bakımın; sadece atıksız ürün kullanımına değil, kullanılan ürünlerin içeriklerini de sorgulamaya yönelik olduğunu belirtti.

“Unutmamak gerekir ki tüketici olan bizler, neleri alıp neleri almamak ile pazarı ve üretimi yönlendiren bireyleriz.” Diyen Metin SAKIZ, söyleşiden sonra konukların sorularını yanıtladı.

Metin Sakız'a, kuşakk başkanı Şerife Atınç tarafından EKODOSD'un teşekkür belgesi takdim edildi.