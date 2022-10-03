EKODOSD'tan balıkçılara “olta iğnesi” uyarısı

Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ev sahipliği yapan Aydın'da, amatör balıkçılık ile uğraşan bazı vatandaşların, iğneli misinaları denize bırakması sonucu çok sayıda balıkçıl kuşlar ve deniz canlıları zarar görüyor. Konu ile ilgili “duyarlılık” çağrısı yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, olta iğneli misinaların denize bırakılmamasını istedi.

Özellikle deniz kıyısında avlanan birçok amatör balıkçının kayalara takılan misinalarını keserek denize bıraktığını ifade eden Sürücü; “Bazı balıkçılar kayalara takılan olta iğnelerini kurtaramadıklarından misinayı keserek denize bırakırlar. Sualtında maskeyle dalış yapıldığında kıyılardaki kayalara takılı birçok misina ve olta iğnesini görmek mümkündür. Amatör balıkçı için en kolayı misinanın kesilerek yerine başka iğne takılmasıdır. Ancak kayalara takılı olan misina ve olta iğneleri deniz canlıları ve su kuşları için büyük tehlikedir. Bu tür misinalara dolanan bir deniz kaplumbağası kendini kurtarmak için yoğun çaba sarf eder. Eğer su derinse nefes almak için yukarı çıkamayacağından boğularak ölür. Su sığsa nefes alabilir ancak misina yüzgecine zarar verir. Tahribat büyükse bir uzvunu kaybeder. Özellikle çok güzel uçan ve aynı zamanda sualtına dalış yaparak uzun süre yüzerek avlanan Karabataklar için en büyük tehlikelerden birisi, kayalara takılan olta iğneli misinalardır. Karabataklar için de aynı durum geçerlidir. Derin suda olta iğnesine yakalanmışsa kurtuluş şansı yoktur. Sığ suda yakalanmışsa ve dikkatli ve duyarlı biri tarafından görülmüşse kurtulma ümidi vardır. Kuşadası kıyıları zengin denizel biyoçeşitliliğe sahiptir. Kıyısal alanlarda Caretta caretta ve Chelonia mydas gibi deniz kaplumbağaları beslenmekte, Karabataklar gibi su kuşları avlanmaktadır. Denizlerimizde sadece avlanan balıkların olmadığını, suda yaşayan ve denizden beslenen birçok canlının olduğu bilinmeli ve dikkat edilmelidir” dedi.