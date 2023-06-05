EKODOSD'tan “istilacı tür” uyarısı

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, su kaplumbağalarının kontrolsüzce deniz kenarlarına bırakıldığına dikkat çekerek “istilacı tür” uyarısında bulundu. Su kaplumbağalarının tuzlu suya girmediğini ve istilacı baskın bir tür haline geldiğini ifade eden Başkan Sürücü, bu su kaplumbağalarını görenlerin caretta caretta olduğu düşüncesiyle derneği aradıklarını belirterek “Bu tip istilacı türlerin biyolojik çeşitliliğe zarar vermemesi için doğaya bırakılmaması gerekir” dedi.

“Bunlar deniz kaplumbağası değil”

Deniz kıyısına bırakılan su kaplumbağalarının tuzlu suya girmediğini ve kumsalda dolaştığını ifade eden Sürücü; “Emir Kayra Karadağ ve Mert Mustafa Totur isimli iki küçük öğrenci tarafından, marina yanındaki banyolar plajı kumsalında bir kaplumbağa bulunarak EKODOSD'a getirildi. Kaplumbağanın Trachemys scripta türü Kırmızı Yanaklı Su Kaplumbağası olduğu görüldü. Bu tür kaplumbağaların orijininin Amerika kıtası olduğu, petlerde satılan istilacı bir tür olarak bilindiği ve kontrolsüz bir şekilde doğaya salındıkları görülmektedir. Bu kaplumbağaların doğal düşmanları olmadığı için istilacı baskın tür haline gelmektedir. Tatlı sularımızda yaşayan Mauremys rivulata türü balkan kaplumbağalarıyla karıştırılmakta ve onlarla rekabet oluşturmaktadır. Bunların en görünür özelliği her iki yanağında kırmızı renkli bir çizginin olmasıdır. Bu tür kaplumbağalar çocuklar için petlerden alınıp evlerde bakılmaktadır. Kaplumbağa büyüyünce de bakımı ve beslenmesi zorlaştığından deniz kıyılarına bırakılmaktadır. Deniz kıyısında bu tür kaplumbağaları görenler genelde Caretta caretta diye ihbarda bulunmaktadır. Bunlar tuzlu suya girmez ve kumsalda dolaşırlar. Bu tip istilacı türlerin biyolojik çeşitliliğe zarar vermemesi için doğaya bırakılmaması gerekir” dedi.