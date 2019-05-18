Ekonomi Kulübü Başkanı Çınar milli mücadele ateşinin 100. yılını kutladı

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın İl Başkanı Yıldıray Servet Çınar, kurutuluş mücadelesi ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919'un 100. yılında bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çınar, mesajında Milli Mücadele ateşinin yıl dönümünde Türkiye'nin geleceğini gençlerin inşa edeceğine vurgu yaptı. Çınar, “Milli Mücadeleyi başlatan sürecin 100. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü

n önderliğinde 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yakılan istiklal meşalesi, Amasya, Sivas ve Erzurum'da ivme kazanarak tüm vatan sathına ulaşmıştır. Misak-ı Milli'nin ilanı bağımsızlığa giden yolda önemli bir dönüm noktasıdır. Ankara'da Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla esareti kabul etmeyen, hürriyetinden vazgeçmeyen, zulme asla boyun eğmeyen milletimizin varoluş mücadelesi, tüm imkânsızlıklara rağmen zaferle sonuçlanmıştır. Düşmanın İzmir'de denize dökülmesiyle sonuçlanan büyük zaferin ardından yeni devletimiz de aynı inançla kurulmuştur. Cumhuriyetin ilanıyla, aziz milletimiz birlik ve beraberliğinden aldığı güçle hiçbir engel tanımayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, milletimizin ilk değil, binlerce yıllık tarihindeki son devletidir ve ilelebet var olmaya devam edecektir. Cumhuriyetimiz, millet egemenliğine dayalı olarak inşa edilmiş ve kendisine hedef olarak muasır medeniyet seviyesinin üstüne ulaşmayı belirlemiştir. İstiklal mücadelemizin en önemli dönüm noktası olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize armağanıdır. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de ülkemiz üzerinde iç ve dış tehditler olduğu aşikardır. Ülkemizin büyük sınamalardan geçtiği bu dönemde, gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine milletimizin tüm kesimlerinin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkacağına inancımız tamdır. Amacımız, bizden sonraki nesillere, nice 100. yıllar kutlayabilecekleri daha güçlü, daha müreffeh, daha huzurlu bir Türkiye bırakmaktır. Bu düşüncelerle milletimizin ve özellikle de gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bağımsızlığımızı ve devletimizi kazandıran tüm kahramanlar tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle yâd ediyoruz” ifadelerini kullandı.