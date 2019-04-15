Ekonomi Kulübü, Kuşçubaşı'nı mezarı başında andı

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi, Türk asker ve istihbaratçı Eşref Sencer Kuşçubaşı'nı (1883-1964) vefatının 55. seneyi devrinde mezarı başında andı.

Trablusgarp, Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşı gazilerinden, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın atası kabul edilen Teşkilat-ı Mahsusa'nın kurucusu ve ilk başkanlarından 'Kuşçubaşı Eşref' olarak bilinen Türk asker ve istihbaratçı Eşref Sencer Kuşçubaşı vefatının yıldönümünde Söke Granta Mezarlığı yakınında mezarı başında anıldı.

Ekonomi Külübü Ege Bölge Başkanı Cengiz Ertaş, Aydın il başkanı Yıldıray Servet Çınar ve kurumsal ilişkilerden sorumlu yönetim kurulu üyesi Atilla Ataçalı, vefatının yıldönümünde merhumun kabrine ziyarette bulundu.

Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Bşakanı Yıldıray Servet Çınar, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Osmanlı Devletinin zor dönemlerinde Harp Okulunda yetiştirilmiş, Türk asker ve istihbaratçısı olan Kuşçubaşı Eşref, bilinen bir tarihin, gerçekte yazılmayan yüzünde varlık gösteren hayatı hep zorluk ve mücadele ile geçmiş bir vatanseverdir. Tarihi geçmiş ve gelecek ile birlikte değerlendirildiğinde, Kuşçubaşı Eşref Sencer'e iadeyi itibarını yeni yeni anlaşılmış olması önemli bir durumdur. Ömrünü vatan savunması ve yeni devletin kurulması çalışmaları için tüketmiş olan Kuşçubaşı Eşref, yazılmayan tarihin gerçek kahramanlarından biridir. İstiklal Marşı şairi merhum Mehmet Akif ile olan karşılıklı mektupları, genç nesillere aktarılması gereken tarihi vesika niteliğindedir. Bu vesileyle vefatının 55. seneyi devriyesinde merhuma ve vatan için ömrünü feda etmiş tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz” dedi.