Ekonomi Kulübü'nden Başkan Kale'ye destek

İncirliova Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Adayı Gürşat Kale Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi'ni ziyaret etti.

Başkan Kale, 58 aylık görev süresi içerisinde İncirliova'ya kazandırılan hizmetlerin yanı sıra 31 Mart'ta yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde tekrar seçildiği takdirde hayata geçirmeyi planladığı projelere ilişkin ekonomi kulübü üyelerine bilgi verdi.

İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale'nin yapmış olduğu ziyaretten dolayı onur duyduklarını ifade eden Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şube Başkanı Çınar; “İncirliova'nın kalkınması, gelişmesi, modern ve yaşanılabilir bir kent görünümüne kavuşması hususunda ekonomi kulübü olarak elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız. 5 yıl içerisinde İncirliova'ya yapmış olduğunuz hizmetleri yakinen takip etmekteyiz. İkinci beş yılda hayata geçirmeyi düşündüğünüz projeleri gerçekleştireceğinize olan inancımız tamdır. Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi olarak 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde sizin ve Cumhur İttifakı Adaylarının yanındayız” dedi.

“Ortak akılla yapacak çok işimiz var”

Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi'nin kendisine gösterdiği ilgi ve samimiyetten dolayı çok mutlu olduğunu ifadede eden Başkan Kale ise; “ Aydın'da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek ilimizin tüm sorunlarına çözüm üretebilecek irade ve güce sahibiz. Sen-ben sürtüşmelerinden uzak ortak akılla yapacak çok işimiz olacaktır. 31 Mart'ta Büyükşehirde Sayın Mustafa Savaş başta olmak üzer 17 İlçemizde Cumhur İttifakı adayları zaferiyle ayrılarak Aydın'mıza önemli hizmet ve yatırımları hep birlikte kazandıracağız. Samimiyetiniz, şahsım ve Cumhur İttifakı'na olan desteğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret sonrası Türkiye Ekonomi Kulübü Aydın Şubesi Yönetim Kurulu adına Kurumsal İşler Başkanı Atilla Atçalı Başkan Kale'ye İncirliova'ya yapmış olduğu hizmetlerden dolayı bir adet plaket takdim etti.