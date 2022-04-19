Ekşilik böceği zararlısına karşı üreticilere tuzak uyarısı

Aydın'da incir meyvelerine zarar veren ve ürün kaybına neden olan ekşilik böceği zararlısına karşı üreticilere tuzak asma uyarısında bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Ekşilik böcekleri incirde gerek bahçe, gerekse depolarda meyve de kalite ve ürün kaybına yol açarak önemli zararlar oluşturmaktadırlar. Ekşilik böcekleri direk yaptıkları bu zararın yanı sıra başta aflatoksini oluşturan etmenler olmak üzere meyve içinin ekşimesine ve çürümesine yol açan pek çok zararlı hastalık etmenlerini de meyveden meyveye bulaştırarak incirde çok önemli zararlara yol açmaktadırlar. İncirde önemli bir zararlı olan ekşilik böcekleri ile mücadelede kullanılan çekici yem tuzaklarının ağaçlara asılma zamanı gelmiştir. Tuzakların ağaçlara asılarak mücadeleye başlanması, ilekleme döneminden 1 hafta önce tuzakların kaldırılması ve ileklemeden bir hafta sonra tekrar asılarak hasat sonuna kadar bahçede bulundurulması mücadele açısından çok önemlidir. Üreticilerimizin ellerinde bulunan veya temin edecekleri tuzakları ağaçlara asarak mücadeleye başlamaları ve hasat sonuna kadar mücadeleye devam etmeleri gerekmektedir. Çekici yem tuzağının içerisine yarım litre su, 1 gram toz hamur mayası ve 5-6 tane hurda incir konularak karışım hazırlanmalıdır. Bu karışım 15 günde bir yenilenmelidir” denildi.