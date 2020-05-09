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El dezenfektan üniteleri halkın hizmetine sunuldu

Efeler Belediyesi tarafından üretilen el dezenfektan üniteleri kentteki işlek noktalarda halkın kullanımına sunuldu.


Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalar azaltılsa da tedbiri elden bırakmayan Efeler Belediyesi, Başkan M. Fatih Atay'ın talimatıyla el dezenfektan ünitesi üretti. İlki geçtiğimiz hafta belediye hizmet binasının girişinde kullanıma sunulan cihazlar, ilçenin çeşitli noktalarına yerleştirildi.


Virüse karşı en önemli tedbir niteliğindeki el hijyenini sağlayan üniteler, Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Malazgirt Meydanı'nda, Aydın Göz Hastanesi karşısında ve Efeler Belediyesi'nin yanındaki bankamatik alanlarının yanı sıra Uğur Mumcu Parkı ile Yağcılariçi (Umut ve Sevgi Caddesi) giriş ve çıkışı olmak üzere 6 ayrı noktaya monte edildi. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle vatandaş yoğunluğunun oluşacağı noktalarda rehavete kapılmayıp ünitelerin kullanılması tavsiye edildi.


Salgının etkisini en aza indirmek için aralıksız çalışan Efeler Belediyesi'nin yeni uygulaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

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