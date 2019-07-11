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Elbiselerini sokağa döküp ateşe verdi

Aydın’ın Efeler ilçesinde, yakınlarıyla tartışan genç, toplayıp sokağa döktüğü elbiselerini ateşe verdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yakınlarıyla tartışan genç, toplayıp sokağa döktüğü elbiselerini ateşe verdi. Paniğe yol açan olayda, park halindeki iki araç yanmaktan son ada kurtarıldı.



Olay, saat 13.00 sıralarında Efeler merkez Zafer Mahallesi Pınarbaşı Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; cadde üzerine bulunan e 2 katlı bir binada yaşayan A.T. (23) isimli genç, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü evde yakınlarıyla tartıştı. Öfkesine hakim olamayan ve psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen A.T., daha sonra evden topladığı elbise ve ayakkabılarını sokağın ortasına döküp ateşe verdi. O sırada aracını park etmekte olan bir kişi, bir anda alevlerin yükselmeye başladığını görünce durumu polis ve itfaiyeye haber vererek yardım istedi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını çevredeki araç ve binalara sıçramadan söndürdü. Yanan elbiselerin hemen yanı başında park halinde bulunan bir minibüs ve bir otomobil, yanmaktan son anda kurtarıldı.



Giysilerini ateşe verdikten sonra olay yerinden uzaklaşan A.T., polis ekiplerinin çevrede yaptığı araştırma sonucu kısa sürede yakalandı. Öfkesine hakim olamadığı için elbiseleri kendisinin yaktığını itiraf eden gencin ifadesine başvuruldu.

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