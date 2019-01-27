Elektriği kesip kuyumcuyu soymuşlardı, polis yataklarında yakaladı

Aydın'ın Germencik ilçesinde, kuyumcunun elektriğini keserek içeriye girip yaklaşık 40 kilo altını çalan hırsızları polis sıcak yataklarında yakaladı. Olaydan 16 gün sonra yakalanan profesyonel hırsızlar İzmir'deki evlerinde sabaha karşı polisle karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Çaldıkları altınlarla birlikte Aydın'a getirilen A.Ç., B.Ç. ve S.Ç.'nin sorgusu devam ediyor.

Aydın Emniyet Müdürlüğü ve Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11 Ocak günü sabaha karşı Ortaklar Mahallesi'nde bir kuyumcunun önce elektrikleri kesilip ardından soyulması olayına ilişkin başlattıkları çalışmada yüzlerce güvenlik kamerasının kaydettiği saatlerce görüntüyü didik didik inceledi. Merdivenle çatıya çıkarak kuyumcunun elektriğini kesip daha sonra ellerindeki malzemelerle kepengi ve kapıyı kırarak içeriye girdikten sonra 5 dakika 40 kilo altın ve 750 bin TL civarında nakit parayı çalarak kaçan 3 kişiyi polis yataklarında enseledi.

Sabaha karşı hırsızlık şüphelilerinin İzmir'de kaldıkları adrese baskın düzenleyen polis, 3 zanlıyı yatağında yakaladı. Profesyonel hırsızlar karşılarında polisi görünce ne yapacağını şaşırırken operasyonda çalınan altınların büyük bir kısmının da ele geçirildiği öğrenildi.