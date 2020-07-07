Elektrik akımına kapılan genç, hastaneye kaldırıldı

Polis ekipleri olayın meydana geldiği iş yerinde inceleme başlattı.

Olay saat 12:45 sıralarında Kurtuluş Mahallesi Kıbrıs caddesi üzerinde bulunan iletişim cihazlarının bakım onarımının da yapıldığı bir teknik serviste meydana geldi. İşyerinde bulunan bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik akımına kapılarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı.