Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde güneş enerjisi montajı için çatıya çıkan bir şahıs elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Terzioğlu (41) güneş enerjisi montajı için Şirinevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısına çıktı. Çatıdaki montaj esnasında akıma kapılan Terzioğlu ağır yaralandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Terzioğlu ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Terzioğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.