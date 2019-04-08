İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Elektrik kontağı evi harabeye çevirdi

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Koçarlı ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde yaşayan İsmail Bal'a ait iki katlı evde, bu sabah saat 10.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangında, alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.


Dairedeki bütün odaların tamamen kül olduğu yangında, büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.