Elektrik kontağı evi harabeye çevirdi

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre; Karpuzlu ilçesine bağlı Şenköy Mahallesinde yaşayan İsmail Bal'a ait iki katlı evde, bu sabah saat 10.00 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. İkinci katta başlayan yangında, alevler kısa sürede evin tamamını sardı. İtfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın, diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Dairedeki bütün odaların tamamen kül olduğu yangında, büyük maddi hasar oluştu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.