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Elektrik kontağından çıkan mahalleyi sokağa döktü

Aydın’ın Köşk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde bir evde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Evdeki 3 kişiden haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye itfaiye ekipleri ile birlikte ambulans sevk edildi. Yanan evin sakinlerinin yangın sırasında dışarıda olması herkesi sevindirdi.


Olay saat 16:00 sıralarında Soğukkuyu mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Paşa sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir evden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri durumu 112'ye ihbar ederek yardım istedi. Evde yaşayan 3 kişiden de haber alamayan mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye ambulans da sevk edildi. K.D. isimli şahsın evindeki yangının açık bırakılan vantilatörden kaynaklandığı öğrenilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

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