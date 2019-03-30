Elektrikli battaniye az kalsın tüm evi yakıyordu

Aydın'ın Efeler ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 10.00 sıralarında Girne Mahallesi 2208 sokak üzerinde bulunan dört katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Prizde unutulan elektrikli battaniyenin bir anda tutuşması ile evi dumanlar sardı. Apartman sakinleri hemen evlerinden çıkarak itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evde küçük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.