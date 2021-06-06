Elektronik atıklar, mamaya dönüştü

5 Haziran Dünya Çevre gününde Didim 'de farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte, elektronik atığını getiren, yerine kedi ve köpek maması aldı.

5 Haziran Çevre gününde Didim Belediyesi, sokak hayvanlarını korumak ve temiz çevre bilinci aşılamak için farkındalık etkinliği düzenlendi. Altınkum Yalı Caddesinde düzenlenen elektronik atığını getir, kedi köpek mamasını götür etkinliğine vatandaşlar yoğun talep gösterdi.

Didim Belediyesi tarafından Altınkum'da düzenlenen etkinlik kapsamından Yalı Caddesine konulan stantlarda vatandaşlar elektronik atığını getirip, elektronik atık toplama kutusuna attı ve sokak hayvanları için maması aldı. Vatandaşların yüksek katılım gösterdiği etkinlikte, Didim Belediyesi Heykel Seramik Atölyesi tarafından çizgi film karakteri Şirinlerin heykeli yapıldı. Denizden toplanan 2225 adet pet şişe ile yapılan Şirinler heykeli çocuklar tarafından ilgi ile karşılandı.

Sokak hayvanlarına karşı duyarlılık oluşturmak ve çevre bilincini aşılamak için güzel etkinlik yaptıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, "Etkinliğe katılımın yoğun olması bizi memnun etti. Yaptığımız etkinlik kapsamında vatandaşlarımızın elinde bulunan elektronik atıklar, sokak hayvanlarımız için mamaya dönüştü. Sıfır atık hareketi ile atıklarımızı geri dönüşüme gönderelim. Geleceğimize sahip çıkalım. Bize destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.