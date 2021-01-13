İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Aydın Efeler ilçesine bağlı kırsal Kızılcaköy mahallesindeki bir inşaatta meydana gelen iş kazasında 45 yaşındaki demirci ustası İ.

B. ağır yaralandı. Adnan menderes üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesi'ne kaldırılan ustanın durumunun ağır olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre; Kızılcaköy'de A.İ.'ye ait vilal inşaatında demirci ustası olarak çalışmakta olan 45 yaşındaki İ.B.'nin elindeki demir çubuk evin üstünden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Elektrik akımına kapılan usta ağır yaralandı. AFAD ekiplerinin müdahalesi ile binadan indirilen İ.B., ambulansla ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.