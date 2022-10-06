Elle toplanan pamuk bilimsel araştırmalara ışık tutuyor

Türkiye'nin pamuk üzerindeki ilk ve tek araştırma kurumu olan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından ekilen pamuklar elle hasat ediliyor. Elle hasat edilen pamuklar bilimsel araştırmalara ışık tutarak, yeni milli çeşitlerin ortaya çıkarılmasına öncülük ediyor.

Ülke genelinde tüm tarlalarda pamuk hasadı makinelerle yapılırken, bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok yeniliğe imza atan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde bin dönümlük alana ekilen pamuklar insan eliyle toplanıp inceleniyor. Araştırma ve inceleme tarlalarındaki elle hasat nostaljik görüntüler oluştururken, işçiler pamuk hasadını mühendisler nezaretinde gerçekleştiriyor.

Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde görevli Ziraat Mühendisi Hakan Demirtaş, 2022 yılı pamuk hasadını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Yaklaşık 80 yıl önce pamuğun temelleri ülkemizde Nazilli'de atıldı. Nazilli'nin arkasından Adana'da da pamuk araştırma istasyonları kurulmuş ve bugünlere gelinmiş. Günümüzde 200'ün üzerinde tescilli çeşit bulunmakta. Bu işin taşıyıcı görevini uzun süre kurumumuz yürütmüştür. Firmaların güçlenmesi ile beraber birçok çeşit ülkemizde mevcuttur. Burada da 40 tane ürün çeşidimiz var, bunların hasadını gerçekleştiriyoruz. Kurumumuzun yaklaşık bin dönümlük bir alanı var. Bu bin dönümlük alan içerisinde hem araştırma faaliyetlerimizi yürütüyoruz hem de tohumluklarımızın üretimini gerçekleştiriyoruz” dedi.

“Münavebe verimi arttırdı”

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından getirilen münavebe şartının pamukta verimi olumlu etkilediğini ifade eden Demirtaş, “Bundan 3-4 yıl önce Tarım Bakanlığımızın ortaya koyduğu bir münavebe oldu tarımsal desteklemelerle ilgili. Bu münavebenin olumlu yönlerini zaman içerisinde görmekteyiz. Sürekli olarak aynı ürünün tarlaya ekilmesi, hem tarladan aynı besin değerlerinin alımını arttırıyor, toprağı fakirleştiriyor. Aynı zamanda o ürüne yönelik zararlı artışına da sebebiyet veriyor. Pamuğun da son dönemlerde bir verim artışı söz konusu. Bunun sebeplerinden birisi de münavebe. Bu münavebe ile birlikte tarla da artık pamuğu özlediği için pamukta son birkaç yıldır verim artışı mevcut” diye konuştu.

“Elle toplayıp numune alıyoruz”

Karataş, öncelikli olarak elle hasat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, “Kurumumuzda bir araştırma faaliyeti yürütüldüğü için biz bunları elle toplamak mecburiyetindeyiz. Elle toplayıp hem lif numunesi alıyoruz, bunların lif değerlerine bakıyoruz. Ayrıca da tohumluklarımızın teminini gerçekleştirmiş oluyoruz. Daha sonra geri kalan kısmı da yapraklar dökülmek suretiyle masrafı azaltmak açısından makineyle bu araziler tekrar toplanmış oluyor” dedi.

“Verim yüksek diyebiliriz”

Pamukta son birkaç yıldır verim artışı olduğunu belirten Karataş, “Verimde bir artış var. Geçen yılki gibi bir kuraklık yaşanmadı. Fakat bu yıl mevsim başında aşırı yağışlar oldu. Bu yağmurlar biraz kurumalara sebebiyet verdi. Bitki sayısında azalma olmuş olabilir. Çeşitlerin güzel olması, münavebe ve iklim şartları ile verimler yüksek diyebiliriz” açıklamasında bulundu.