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Emekli başkomiser Korona virüse yenik düştü

Aydın’da emekli başkomiser Mehmet Kahyaoğlu (72) yakalandığı Korona virüse yenik düştü.

Aydın'da emekli başkomiser Mehmet Kahyaoğlu (72) yakalandığı Korona virüse yenik düştü. Kahyaoğlu'nun vefatı ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.


Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi sakinlerinden emekli Başkomiser Mehmet Kahyaoğlu bir süre önce rahatsızlandı. Hastaneye başvuran Kahyaoğlu'na Korona virüs testi yapıldı. Testin pozitif çıkmasının ardından tedavi altına alınan Kahyaoğlu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kahyaoğlu'nun ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin bugün Koçarlı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

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