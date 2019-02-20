Emekli öğretim üyeleri Rektör Aldemir'i ziyaret etti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) idari görevlerde bulunmuş emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Timur Döken, Prof. Dr. Bülent Alparslan ve Prof. Dr. Orhan Çildağ, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Aydın ve Prof. Dr. Ali Akyol'un da yer aldığı ziyarette, ADÜ Tıp Fakültesi emekli öğretim üyelerinden Prof. Dr. Bülent Alparslan ve Prof. Dr. Orhan Çildağ ile Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Döken, yeni görevinde Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e başarılar diledi. Üniversiteye olan aidiyetlerinin emekli olmalarıyla sona ermediğini belirten emekli öğretim üyeleri, üniversitenin gelişimi için gerçekleştirilecek projelere destek verebileceklerini söyledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin ulaştığı noktada öğretim üyelerimizin değerli katkılarının olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, bir neslin yetişmesinde akademik bilginin önemine değindi. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir “Eğitim sadece bilgi aktarımı olmayıp, bütüncül bir anlayışla insan yetiştirme sanatıdır. Bu eğitim metoduyla yenilikçi, özgür, özgüven sahibi, girişimci, ahlaklı, sorumluluk bilinci yüksek insanlar yetiştirmeyi öncelik olarak gören tüm akademisyenlerimize sizlerin nezdinde teşekkür etmek isterim.” dedi.

Üniversitenin kapılarının kendilerine her zaman açık olduğunu vurgulayan Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, öğretim üyelerimizin deneyimlerinden yararlanmaktan mutluluk duyacaklarını sözlerine ekledi.