Emekli öğretmen, ahırda ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Atalay (55), ahırda ölü bulundu.

Olay, Efeler ilçesi Çayyüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre hayvan çiftliğine giden 55 yaşındaki emekli beden eğitimi öğretmeni Hakan Atalay'dan ailesi bir süre haber alamadı. Durumdan endişe eden yakınları kontrol etmek için hayvan çiftliğine gitti. Çiftliğin ahır kısmında Atalay'ı yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Atalay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda darp izleri bulunduğu öğrenilen talihsiz öğretmenin cansız bedeni otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Ahırda yapılan incelemelerde çiftlikte bulunan bir boğanın boynuzunda kan lekesi tespit edilirken Atalay'ın hayvan saldırısı sırasında hayatını kaybettiği ihtimali değerlendiriliyor.

Hayatını kaybeden talihsiz öğretmenin cenazesi, yarın memleketi Afyon'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.