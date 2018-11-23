Emekli öğretmenler Efeler'de unutulmadı

Emekli öğretmenler, meslektaşları ile geçmiş günleri yad ederken, birbirleriyle de hasret giderdi.

Efeler Belediyesi ve Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu işbirliğinde 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel emekli öğretmenler için kutlama programı düzenlendi. Efeler Manolya Park'ta düzenlenen kutlama programına Efeler Belediye Başkanvekili Halis Günday, Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir ve emekli öğretmenler katıldı.

Efeler de ikamet eden, ülkemizin çeşitli yerlerinde görev yapmış emekli öğretmenlerin bir araya geldiği programda Aydın dışında olması nedeniyle programa katılamayan Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ın yerine açılış konuşmasını yapan Başkanvekili Halis Günday, öğretmenlere seslenerek, “Bu özel gününüzü kutlarım. Hepinizin ellerinden öpüyorum. Aydın ve Türkiye için emeğiniz büyük. Bizleri yetiştiren sizlersiniz, ben de Başkanvekili olduysam sizlerin sayesinde” ifadelerini kullandı.

Efeler Kent Konseyi Başkanı Tuncay Erdemir ise, “Sizleri bir arada görmenin onurunu yaşıyoruz. Sizi size anlatamam. Sizler çok değerli ve kutsal bir mesleğin mensuplarısınız” diyerek Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu'nun etkinlik için hazırlanma süreçlerini anlattı. Erdemir, “Aydınlık günler için ancak bilimle, emekle, akılla, sizlerin öncülüğünde bu ülke aydınlığa kavuşacaktır. Bu ülkeyi aydınlığa çıkaralım, öğretmenler gününüzü kutlarım” şeklinde konuştu.

Efeler Kent Konseyi Kadın Çalışma Grubu ekibinden Fatma Tato da organizasyonun kısa sürede hazırlandığını, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi organizasyonlarla bir araya gelmeyi ümit ettiklerini belirtti. Konuşmaların ardından bir öğrenci Hafiz Altunbilek adlı öğretmene sembolik olarak çiçek takdim etti. Öğretmenlere çeşitli kitaplar hediye edildikten sonra tüm öğretmenler hep birlikte ‘Öğretmen Marşı'nı seslendirdi, anılarından bahsettiler.