Emlakçılık sertifikaları sahiplerine teslim edildi

Ş işbirliğinde yapılan Mesleki Yeterlilik Belgesi sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında Sorumlu Emlak Danışmanlığı sertifikaları meslek mensuplarına teslim edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından 05 Haziran 2018 tarihinde yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 01 Eylül 2020 tarihinden itibaren İşyeri Yetki Belgesi olmayan Emlakçılar gayrimenkul alım satımı veya kiralama işi yapamıyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından verilen Yetki Belgesi için işletme sahibinin ve çalışanların öncelikle Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) alması gerekiyor. Bölgede kesintisiz olarak bu hizmeti veren tek kurum olan Nazilli Ticaret Odası'nın Meclis toplantısında, Seviye (5) Emlakçılık Mesleki Yeterlilik Belgeleri sınavlarını kazanan meslek mensuplarına teslim edildi.

Yeterlilik Belgeleri Nazilli Ticaret Odası Meclis Başkanı Gürdal Yüzügüler tarafından verildi. Gürdal Yüzügüler yaptığı konuşmada, “ Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgesini almaya hak kazanan meslek mensuplarını kutluyorum. Esasen bu mesleği yapan Emlak Sorumluları lokomotif sektör olarak gördüğümüz İnşaat sektörünün de bence en önemli unsurlarıdır. Gayrimenkulun ticari değerini belirleyen, pazara sunan, binalarımıza ekonomik değer kazandıran kişiler emlakçılardır. Bu anlamda Emlakçılık mesleğinin önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Oda olarak mesleğin hizmet kalitesini yükseltmeye çalışan çalışmaları destekliyoruz. Nazilli Ticaret Odası olarak bölgemizdeki emlakçıların sorunlarına sahip çıkıyor ve çözüm odağı olmaya gayret gösteriyoruz. Bu anlamda Sorumlu Emlak Danışmanlığı belgelerinin hayırlı olmasını diliyor, kendilerine başarılar diliyorum” dedi.