Emniyet kemeri takmayan 68 sürücü cezadan kaçamadı

Aydın'da jandarma tarafından gerçekleştirilen emniyet kemeri denetiminde, kurallara uymayan 68 araç sürücüsü ceza yemekten kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik güvenliğinin oluşturulması amacıyla denetimlerine aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma, il genelinde 29 Trafik Timi ve 62 personel ile emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde ise 2 bin 773 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 68 araç sürücüsüne toplam 49 bin 429 TL cezai işlem uygulandı, 26 araç trafikten men edildi ve 2 sürücü belgesi geri alındı. Trafik güvenliği bilincinin oluşması adına gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.