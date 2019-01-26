Emniyet Müdürü Baştuğ'dan Rektör Aldemir'e tebrik ziyareti

Rahmi Baştuğ, rektörlük görevine atanmasından dolayı ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ve ekibine başarılar dileyerek görevinin hem ADÜ hem de Aydın için hayırlı olmasını dileyen İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, üniversitenin Aydın için bir şans olduğunu söyleyerek; “Aydın Adnan Menderes Üniversitesinin gelişimi ve Aydın ili için birlikte çalışacağız. ADÜ, Aydın'ın gözbebeğidir” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir ise, ADÜ ve Aydın'ın gelişimi için kurumlarla iş birliği içinde olacaklarını vurguladı. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Biz bu görevi layıkıyla yerine getirmek için elimizden geleni yapacağız. Kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa yürüteceğimiz projelerimiz olacak. Öğrencilerimizin toplumla uyum içinde eğitimlerini sürdürebilmesi için İl Emniyet Müdürlüğüyle Üniversitemizin uyumlu çalışmaları söz konusu. Emniyet teşkilatıyla iş birliğimiz güçlenerek devam edecek” dedi.