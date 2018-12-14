Emniyet Müdürü Berksoy, Kuşadası Ticaret Odası'nı ziyaret etti

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ve İlçe Jandarma Komutanı Murat Şahin, Kuşadası Ticaret Odası'na nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'ın makamında gerçekleşen ziyarette, Meclis Başkanı Ahmet Miraç Şengel, Meclis Başkan Yardımcısı Bülent İlbahar, Meclis Katip Üyesi Nurgil Gürcan, Yönetim Kurulu Üyeleri Seydi Yıkılmaz, Murat Boranalp ve Vedat Ali Talmaç da hazır bulundu.

Ziyarette; genel Kuşadası sorunları, sezon öncesi yapılması gerekenler, gürültü yönetmeliği konusunda iyi niyetli çözümler, sahillerin güvenliği ve genel asayiş sorunları ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu, kurumların işbirliği içinde çalışmasının önemi vurgulandı.