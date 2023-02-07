En sevdiği oyuncağını depremzedeler için gönderdi

Aydın'ın İncirliova ilçesinde vatandaşlar depremzedeler için seferber olurken, İncirliova Belediyesi tarafından bölgeye yardım malzemesi gönderildi. Yardım kolileri hazırlanırken, İncirliovalı küçük Çınar Mustafa'nın oyuncak bağışı ise duygulandırdı. En sevdiği oyuncağını hiç tanımadığı arkadaşları için veren küçük Çınar'ın hareketi ise görenlerin yüreğini ısıttı.

Kahramanmaraş Depremi'nin ardından tüm Türkiye, tek yürek olurken, depremzedelerin yaralarını sarmak için Aydın'da da vatandaşlar adeta seferber oldu. Ağır kış şartları sebebiyle hayatın zorlaştığı afet bölgesinde, depremzedeler için harekete geçen vatandaşlar, Aydın'ın tüm ilçelerinde topladıkları atkıdan bereye, monttan sobaya kadar birçok temel ihtiyaç malzemesini tırlarla afet bölgesine gönderdi. Bu çerçevede İncirliova ilçesinde de vatandaşlar tek yürek olurken, İncirliovalı küçük Çınar'ın büyük hareketi ise görenleri duygulandırdı. En sevdiği oyuncağını "Ben Çınar Mustafa, arkadaşlarımın haline çok üzüldüm ve en sevdiğim oyuncağımı hediye ediyorum” notuyla depremzede arkadaşları için gönderen küçük Çınar, görenlerin yüreğini ısıttı.

İncirliova Belediyesi personelleri toplanan yardımların kolilenmesi ve biran önce yola çıkarılması için yoğun bir şekilde çalışırken, küçük Çınar'ın büyük hareketini gören İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya ise “En sevdiği oyuncağını deprem bölgesindeki hiç tanımadığı arkadaşlarına hediye eden yüreği güzel yavrum yüreğimizi ısıttın, umudumuza umut kattın. Seni gözlerinden öpüyoruz” diyerek teşekkür etti.