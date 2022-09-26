Enerji krizi Ege'nin cazibesini arttırıyor

Korona Virüs salgını, ardından yaşanan kıtlık endişesi ve enerji krizi Ege'nin cazibesini arttırdı. Dünya genelinde pek çok kişi Ege Bölgesinde yaşamak isteyince Türkiye'deki Gayri Menkul Danışma Şirketleri gelen talepler üzerine Avrupa'da da şubeleşmeye başladı.

Aydın'ın Kuşadası merkezli Adalife Gayrimenkul Belçika'da şube açtı. Yoğun talep gören Gayri Menkul Danışma Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Aytekin Sabuncu, Belçika'nın Tarım Bakanı ile yemekli bir toplantısının fotoğraflarını paylaşması sektörde gündem oldu.

Paylaştığı fotoğraflarda Adlife Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı ve ekibi ile Belçika'da ülkenin Tarım Bakanı Denis Ducarme'nin yemekli toplantısına ilişkin açıklama yapan Aytekin Sabuncu, önümüzdeki süreçte insanların dünyada en fazla yaşamak istediği ülkelerin başında Türkiye'nin geleceğini söyledi.

“Pandemi ile uyanış enerji krizi ile tercih başladı”

Çin'de 17 Kasım 2019'da ortaya çıkan ve daha sonra dünyaya yayılan korona virüs salgını ile adeta Dünya'nın dengesinin değiştiğini ardından yaşanan enerji krizinin ise sadece parasal varlığın tek başına hayatı güzelleştiremediğinin fark ettirdiğini belirten Aytekin Sabuncu, “Bana göre önümüzdeki süreçte dünyanın merkezi Türkiye, Türkiye'nin merkezi de Ege olacaktır” dedi.

Şu anda dünyadaki pek çok kişinin tercih imkanı olduğunda yaşamını yılın yaklaşık 300 günü güneş gören ve ılıman bir havaya sahip Ege'de sürdürmek istediğini belirten Aytekin Sabuncu, “İnsanların bu tercihlerinden yola çıkarak Belçika'da da şubeleşmeye gittik. Firma olarak geçmişe dönük karneniz başarılarla doluysa ve bugüne kadar gerçekleştirdiğiniz projeler tam not almış ise yurt dışında da yoğun ilgi görüyordunuz. Global yatırımcılara gayrimenkul alım satım faaliyetleri gerçekleştiren bir firma olarak Belçika'nın Charleroi kentinde şube açtık. Faaliyetlerimiz çerçevesinde Belçika Tarım Bakanı Denis Ducarme'nin davetine de katıldık. Hedefimiz Türkiye'yi daha iyi tanıtıp ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak” diye konuştu.