Enerya'nın gaz kaçağı mahalleye korku saldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde Enerya firmasına ait doğalgaz dağıtım istasyonunda yaşanan gaz kaçağı mahalleliye korku yaşatırken, gaz kesintisiyle de akşam saatinde mahalleliler mağduriyet yaşadı.

Olay, Efeler ilçesi Osman Yozgatlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede bulunan doğalgaz dağıtım istasyonunda henüz bilinmeyen bir nedenle gaz kaçağı meydana geldi. İlk önce istasyondan yüksek sesle patlamaya benzer bir ses çıktığını ifade eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, yol trafiğe kapatıldı. Uzun süre Enerya ekiplerinin gelmesini bekleyen vatandaşlar ise doğalgazın en yoğun kullanıldığı saatlerde doğalgazı kullanamadı. Mahalle sakinlerinin mağduriyet yaşadığı olayda, herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmazken, Enerya ekiplerinin gelmesi ile birlikte doğalgaz kesilerek güvenlik önlemi alındı. Daha sonra itfaiye ekipleri dağıtım istasyonuna girerek, gerekli müdahaleyi yaptı. İtfaiye ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı olay ile ilgili inceleme başlatıldı.