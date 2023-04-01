Engebeli arazilerde atlar çiftçinin imdadına yetişiyor

Türkiye'nin verimli tarım arazilerine sahip illerinden olan Aydın'da yaşanan kuraklıkla beraber çiftçilerin zamana karşı yarışı erken başladı. Traktörün giremediği engebeli arazilerde ise çiftçiler toprak tavını kaybetmeden atlarla incir bahçelerini işlemeye çalışıyor.

Aydın'ın yamaç ve engebeli dağlık alanlarında bulunan zeytin ve incir bahçelerinde çiftçiler arazilerini asırlık gelenekle işliyor. Teknolojiyle birlikte tarımda makineleşmenin arttığı ve 55 binin üzerinde traktöre sahip olan Aydın'ın engebeli ve dağlık arazilerinde çiftçilerin imdadına atlar yetişiyor. Bu yıl yaşanan kuraklık sebebiyle toprak tavını kaybetmeden işleyebilmek için adeta zamanla yarışan çiftçilerin zorlu mesaisi de başladı. Efeler ilçesine bağlı Umurlu Mahallesi'nde dağlık alanlardaki arazilerini karasaban ile işleyen çiftçiler, traktörün iş yapamadığı yerde eski yöntemlerle toprağın verimini arttırmaya çalışıyor.

“Zamanla yarışıyoruz”

Traktörün giremediği dağlık arazilerde atlara koştuğu karasaban ile çift sürerek üretim yapan İsmail Açıkgöz, ekonomik imkansızlıklardan değil arazinin engebeli yapısından dolayı bahçelerini atlarla sürerek işlediklerini belirtti. Ramazan ayında oruçlu olmalarına rağmen toprağın tavının kaçmaması için çift sürmek zorunda olduklarını ve yaşanan kuraklık sebebiyle zamanla yarıştıklarını belirten Açıkgöz, “Çocukluğumdan beri çiftçilikle uğraşıyorum. Şartlar zor, arazi engebeli traktör giremediği için hayvanlarla işimizi görüyoruz. Bu sene hava kurak geçti. Normalde oruçluyken zor oluyor ama yağmur olmadığı için ve hava kurak geçtiğinden dolayı zamanla yarışıyoruz. Bugünlerde bu işin bitmesi lazım. Bitmezse kalır ve sonra imar olmaz, inciri kaliteli alamayız. İşimizi atlarla görüyoruz. Çifte başladık. Nasip olursa bir aya kadar bitireceğiz. Keşke şartlar müsait olsa da traktörle, teknoloji ile bu işi halletsek ama olmadığı için beygirler ile eski düzen devam ediyoruz. İmkanlar dahilinde düz yerleri traktörle hallediyoruz ama yamaçlarda traktör ile bu işi beygirlerle hallediyoruz” dedi.

“Traktör erozyon oluşturuyor”

Toprağı traktöre göre atlarla işlemenin ağaç köklerine zarar vermemesi sebebiyle de tercih edildiğini sözlerine ekleyen Açıkgöz, “Ayrıca biz köylü olarak şuna inanıyoruz. Burası traktör ile yapılınca daha derine sürüldüğü için ağaçların köklerini kırıyoruz. Ancak beygirlerle daha yüzeyden sürüldüğünden ağaçlar hırpalanmıyor. O yüzden beygirler tercihimiz. Ayrıca yamaç ve eğimli arazilerde traktör çifti, erozyon oluşturuyor. Onun için beygirlerle sürmek biraz daha avantajlı oluyor. Toprağı yerde tutuyoruz” şeklinde konuştu.