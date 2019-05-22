Engelli bireyler hibe desteği ile iş imkanı bulacak

Aydın'da kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara 50 bin TL'ye, eski hükümlü vatandaşlara ise 38 bin 370 TL'ye kadar hibe desteği verilecek.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, hibe desteğinden faydalanmak isteyen engelli vatandaşların 14 Haziran 2019 tarihi mesai bitimine kadar projelerini teslim etmeleri gerektiğini açıkladı.

Aydın Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Kurumumuzca kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımıza 50 bin TL'ye kadar, eski hükümlü vatandaşlarımıza ise 38 bin 370 TL'ye kadar Hibe Desteği verilmektedir. Hibe desteğinden faydalanabilmek için hazırlanacak projelerin İl Müdürlüğümüze veya Hizmet Merkezlerimize süresi içinde teslim edilmesi gerekmektedir. Proje başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin, en az yüzde 40 oranında engelli sağlık kurulu raporuna sahip olması (çalışabilir durumda) veya Kurumumuza eski hükümlü olarak kaydı olması, emekli olmamaları, KOSGEB onaylı girişimcilik belgesine sahip olmaları, icra borcu olmaması (yapılandırılmış durumda olan borçlar hariç), iş kuracağı alanda son 1 yıl içerisinde vergi mükellefiyet kaydı olmaması, hali hazırda üzerinde işyeri kaydı olmaması, ikamet ettikleri il içinde uygulanmak üzere proje sunmaları, kurulacak iş ile ilgili mevzuatta yer alan (var ise) zorunlu belgelere sahip olmaları, engelli bireyler için vasi atanmamış olması gerekmektedir. Başvurular sonunda başarılı bulunan projelere engelliler için 50 bin TL'ye kadar karşılıksız hibe verilerek engellilerin kendiişlerinin patronu olmasını sağlanmaktadır. Engellilerin tarım ve hayvancılık ile ilgili projelerine ise 44 bin TL'ye kadar hibe desteği verilmektedir. Eski hükümlülere ise brüt asgari ücretin 15 katına (38 bin 370 TL) kadar hibe desteği verilebilecektir. Engelliler için verilecek destek; kuruluş işlemleri (ruhsat, sigorta, resmi onaylar vb.), işletme gideri (su, elektrik, ısınma, kira vb.) ve demirbaş desteği içermektedir. Eski hükümlüler için ise sadece demirbaş desteği verilmektedir. Destekler fatura/satış belgesi karşılığında ödenmektedir.

2019/2 dönemi için son proje teslim tarihi 14 Haziran 2019 günü mesai bitimidir” denildi.