Engelli öğrenci gözleri görmeyen öğretmenine göz oldu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Engelliler Günü'nde farklı bir etkinlik yapıldı. Nazilli Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesindeki engelli öğrenciler, trafik polisleri ve gözleri görmeyen ama öğretmeni Bahadır Yeloğlu, trafik uygulamasına katıldı. Yürüme engelli Ali Akın Demirci isimli öğrenci ise öğretmenine trafikte göz oldu.

Felsefe grubu öğretmeni görme engelli Bahadır Yeloğlu, tekerlekli sandalye ile okula gidip gelen yürüme engelli öğrenciler Emre Bağdatlıoğlu ve Ali Akın Demirci, okulun Değerler Eğitimi Kulübü Danışma Öğretmenleri Ayşe İdikut, Neriman Öztaş ve Ayten Coşkun ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farklı bir etkinlik düzenledi. Engelliler günü kapsamında bir günlüğüne baba mesleği olan Trafik Polisi olma hayalini gerçekleştiren Ali Akın Demirci isimli öğrenci çok sevdiği Bahadır Öğretmeni ve Emre Bağdatlıoğlu isimli arkadaşı ile okul arkadaşlarını okulun girişindeki yaya geçidinden güvenli şekilde geçmelerini sağladı. Görme engelli öğretmenine göz olan Ali Akın isimli öğrenci, trafik polisi kıyafetleri ve arkadaşlarına yol göstermek amacıyla çaldığı düdüğü ile büyük ilgi gördü.

Öğle saatleri arasında arkadaşlarını trafik polisi büyüklerinin gözetiminde yaya geçidinde karşıdan karşıya geçiren engelli öğrenciler ve Bahadır Öğretmen engelleri birlikte kaldırdıklarını ifade ettiler.

Okuldan çarşı merkezinde yapılan etkinliklere katılmak ve geçtikleri güzergahlarda engelliler için ne gibi sıkıntılar olduğunu göstermek amacıyla yaklaşık bir buçuk kilometre yol kateden öğrenci ve öğretmenler, belediyeler tarafından engelliler için yapılan akü şarj istasyonu ve engelsiz kaldırımlarda tekerlekli araçlarını sürdüler. Bazen engellere takılan öğrenciler yetkililerden bu engellerin de kaldırılması için destek istediler.

Engelli öğrenci Ali Akın Demirci; “Ben Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde son sınıf öğrencisiyim. Görme engelli hocamızla biz bir bütünüz. Bugün de polis amcalarımızla, hocamla beraber bir günlüğüne trafik polisi olduk. Bu işte emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Geçtiğimiz aylarda atanan görme engelli öğretmen Bahadır Yeloğlu; “Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde Felsefe Grubu Öğretmenliğine atandım. Ortaokulu burada okumuştum. Daha sonra yüksek ateşe bağlı görme engelim ortaya çıktı. Uzun yıllar tedaviler, çabalar sonucu bir neticeye varamadık. Derken ben yarım kalan tahsilimi devam etme kararı verdim. Ve tercihlerim sonucunda felsefe grubu öğretmenliğine hak kazandım. İlk atama yerim Konya olmuştu. Oradan sonra buraya kendi okuluma geldim. Ve burada Ali ve Emre ile karşılaştık. Onlar da engelli olarak beni, bende onları gayet güzel anlıyoruz. Yardımcı oluyoruz birbirimize. Paylaşıyoruz. Misyonum var aslında onlar adına. Rol model olmak, onları özendirebilmek. Başarabileceklerine dair fikir sahibi olmalarında yardımcı olmak. Şimdiye kadar 2-3 aylık bir dönem yaşadık. Gayet güzeldi. Okulumuz bu konuda gayet güzel. Engellerimiz açısından bize sıkıntı çıkarmamakta, rahatız. Her yönden gayet sıkıntısız diğer öğrencilerimizle öğretmenlerimizle eşit şartlarda onlar eğitimini ben mesleğimi yapıyorum. Gayet güzel, sıkıntı yok. Ali benim gözlerim oluyor. Ben de onunla birlikte hareket etme özgürlüğüne sahip oluyorum. Gayet güzel anlaşıyoruz" diye konuştu.

Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Emre Bağdatlıoğlu ise konuşmasında, “Bugün öğretmenlerimizle birlikte trafik çalışması adına bir şeyler yaptık. Ve çok mutluyum. Ama öncelikle değinmek istediğim birkaç konu var. Rampaların, arabaların bize çok yol vermediğini, karşıdan karşıya geçerken saygı duyulmadığını düşünüyorum. Bu konuda biraz daha hassasiyet göstermelerini istiyorum. Eğer hassasiyet gösterirlerse çok sevineceğim" dedi.