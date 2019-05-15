Engelli öğrenciler hünerlerini sergiledi

Engelliler Haftası kapsamında Bozdoğan'daki engelli öğrenciler düzenlenen etkinlikte hünerlerini sergiledi.

Bozdoğan Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri, Engelliler Haftası dolayısıyla Yeni Düğün Salonu'nda etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrenciler hazırlamış oldukları oyunları sundu. İzleyicilerden büyük alkış alan etkinlikte, bu eğitim yılında mezun olan Ebru Elçin ve Şükrü Okay'ın mezuniyet belgelerini Bozdoğan Kaymakamı Adem Can verdi. Öğrencilerin hazırlamış olduğu oyunları beğendiğini söyleyen Kaymakam Adem Can, “Öğretmenlerimizi kutluyorum. Yaptıkları çalışmalar, iğne ile kuyu kazma gibi zor ve sabır isteyen bir uğraş, bu nedenle kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Etkinliğe, Kaymakam Adem Can, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Aydın İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Sabri Acar, Murat Demirci, İlçe Jandarma Komutanı J.Yzb. Salih Devrim, İlçe Emniyet Amiri Eşref Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Madran, kurum amirleri siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenci velileri ile vatandaşlar katıldı.