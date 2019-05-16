Engelli öğrenciler, sürücüleri denetleyip uyardı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri trafik denetimi yaptı. Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyen Müşerref Gündoğdu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri, Sınıf Öğretmenleri ile birlikte trafik polisleri eşliğinde trafik kontrol ve denetimi yaparak kemer takmayan sürücüleri uyardı.

10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında Sınıf Öğretmenleri Çağlayan Sarı, Aslı Kangöz, Okul Rehber Öğretmeni Derya Tanrıverdi ve Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Aslı Geyik rehberliğinde Müşerref Gündoğdu Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı Öğrencileri trafik denetmenliği yaptı. Nazilli-Denizli karayolu üzerindeki Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Karakolundaki polis abilerinin giydirdiği kıyafetleri giyen öğrenciler, karayolunda seyir halindeki araçları durduran görevlilerin de desteğiyle sürücüleri denetledi. Bazı sürücülerin emniyet kemeri takmadığını gören öğrenciler sürücüleri uyardı. Sürücülerin trafik kurallarına uymasını da isteyen öğrenciler yaptıkları konuşmalarla sürücülerin takdirini kazandı. Bazı sürücüler; “Engelli öğrencilerimizin bu takdire şayan davranışları bizleri çok mutlu etti. Her sürücü ve her yaya trafik kurallarına uyarsa kazalar en aza iner” dediler.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada etkinliğin öğrencileri için çok önemli olduğunu belirtildi. Sınıf Öğretmenlerinden Çağlayan Sarı konuşmasında, “Bu etkinlik ile öğrencilerimiz hem farklı bir deneyim yaşamış hem de ‘bu hayatın içinde biz de varız' diyerek sürücülere trafik kurallarını hatırlatmış oldular. Sürücüler ile sohbet eden öğrencilerimiz sosyalleşmeleri adına güzel bir deneyim yaşamış oldu” dedi.