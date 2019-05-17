Engelli tanımayanlar temsili askerlik töreninde yemin ettiler

Aydın'ın Didim ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında 8 engelli vatandaşa, temsili askerlik uygulaması kapsamında düzenlenen yemin töreni düzenlendi.

Didim ve Yöresi Engelliler Derneği ile Didim Bafa Denizaltı Cevapsız Yayım İstasyon Komutanlığınca düzenlenen temsili askerlik töreninde 8 engelli genç bir günlüğüne asker oldu. Engelli askerler için düzenlenen yemin töreni ailelerini duygulandırdı. Engelli gençlere özel olarak hazırlanan askeri kıyafetler giydirildi. Bulundukları askeri birlik hakkında bilgi alan gençler, daha sonra diğer erler, rütbeli personel, ve komutanları ile birlikte karavana yemeği yedi.

Temsili askerlik törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, İlçe Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Yılmaz, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay adına CHP Meclis Üyesi Gül Ülker, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, Didim'de bulunan Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernek Başkanları ile engelliler ve aileleri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, askere alınan engelli gençlerin yemin merasimlerinin ardından geleneksel kuzu günü eğlencesine geçildi.

Düzenlenen etkinlikte konuşan Didim İlçe Garnizon Komutanı Deniz Albay Çetin Gülseven, “Her Türk genci asker doğar. Türkler tarih boyunca ordu millet olma özelliğini korumuşlardır. Askerlik yeminini eden gençlerimiz, bir takım bedensel ve zihinsel farklılıkları olsa da yürekleri ve gönülleri bizden olmaları sebebiyle son derece cesaret, feragat ve de üstün vasıflar taşıyan bu kardeşlerimizi ve evlatlarımızı silah arkadaşı olarak saflarımızda görmekten onur ve gurur duyuyoruz.” dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise, “Yürekleri vatan ve askerlik aşkı ile yanan ancak bir takım bedensel ve zihinsel farklılıkları olduğu için askerlik yapamamış 8 tane vatan evladımızı temsili askeri yemin törenlerine şahitlik edeceğiz. Ben buradan onların gözlerindeki coşku ve heyecanı hissediyorum. Buradan kendilerine ve ailelerine sağlık ve mutluluklar diliyorum. Bizler bu özel vatandaşlarımızın dertlerine ortak olup sevinçlerini arttırmak istiyoruz. Devletin tüm kurum ve organları bu konuda hizmete hazırdır. Burada katıldığımız bu etkinlikte gençlerimizin mutluluğuna önemli bir katkıda bulunmuştur. Faaliyeti hazırlayan Didim İlçe Garnizon Komutanlığına teşekkür ve tebriklerimi iletiyorum.” İfadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından geleneksel kuzu günü eğlencesi kapsamında halat çekme yarışı, yumurta düşürme oyunu ile çuval giyme yarışı yapıldı. Etkinliklerin sonunda Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verildi.