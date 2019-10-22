Engelli vatandaş, duyarsız sürücünün park ettiği araç nedeniyle mahsur kaldı

Aydın'da engelli vatandaşlar en büyük sıkıntıyı duyarsız sürücülerin gelişigüzel park ettiği araçlardan yaşıyor. Adnan Menderes Bulvarı'nda engelli rampası önüne park edilen araç nedeniyle mahsur kalan engelli vatandaş uzun süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Vatandaşların yardımı ile mahsur kaldığı yerden kurtarılan engelli vatandaş, sürücülere duyarlı olmaya çağırdı.

Öğlen saatlerinde tekerlekli sandalyesi ile çarşıya çıkan Mehmet K. İsimli engelli vatandaş, Adnan Menderes Bulvarı'nda engelli rampasını kullanarak karşıdan karşıya geçmek istedi. Ancak engelli rampası önüne park edilmiş 09 FB 535 plakalı otomobil nedeniyle kaldırımdan inemeyen şahıs uzun süre aracın sahibinin gelmesini bekledi. Engelli şahsın yaşadığı zorluğu bazı vatandaşlar cep telefonları ile kaydederken sürücüleri duyarlı olmaya davet eden Mehmet K. çevredekilerin yardımı ile yoluna devam edebildi.

Benzer sorunları sürekli yaşadıklarını belirten Mehmet K., “Fizik imkanların kısıtlılığı yüzünden zaman zaman zorluk yaşıyoruz. Ancak en büyük sıkıntıyı duyarsız sürücülerin gelişigüzel park ettiği araçlar yüzünden yaşıyoruz. Kaldırıma çıkarken vatandaşların yardımı ile çıktım. Tam karşıya geçeceğim yerde engelli rampası önüne park edilmiş araç yüzünden şimdi de yoluma devam edemiyorum. Ne olur sürücüler araç park ederken bizleri de düşünsünler” diyerek engellilere en büyük engelin duyarsız kişiler olduğunu dile getirdi.