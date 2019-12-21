Engelli ve eski h?k?ml?lere hibe ?ekleri teslim edilecek

?stihdam Bulu?mas?'nda projeleri kabul edilen 26 engelli ve eski h?k?ml?ye hibe ?ekleri teslim edilecek.

Ayd?n ??KUR ?l M?d?rl???'nden yap?lan a??klamada, ?G?n?m?zde i?sizli?in azalt?lmas? ve istihdam?n art?r?lmas? i?in ekonomik b?y?me ve kalk?nma, t?m ?lkelerin en temel amac?d?r. ?retim anlay???n?n, teknolojinin ve insan ihtiya?lar?n?n ?e?itlenmesi nedeniyle h?zl? bir de?i?im ge?iren ?al??ma hayat?nda de?i?ime ayak uydurman?n yolu, do?ru istihdam politikalar? olu?turmaktan ve kaynaklar? do?ru bir bi?imde kullanmaktan ge?mektedir. Engelli ve eski h?k?ml?lerin ?retime katk?da bulunarak ?ncelikle kendi ge?imlerini sa?lamak sonra da yeni istihdamlara arac?l?k etmelerini temin etmek amac?yla;

T?rkiye ?? Kurumu taraf?ndan kendi i?ini kurmak isteyen engelli ve eski h?k?ml? vatanda?lar?m?za hibe deste?i verilmektedir. Kar??l?ks?z verilen bu deste?in miktar? engelli bireyler i?in ki?i ba??na 50 bin TL (Tar?m ve Hayvanc?l?k 44 bin TL'ye kadar), eski h?k?ml? bireyler i?in ise 38 bin 370 TL'dir. Ayd?n Valili?i'nin himayesinde, ?limizde Haziran/2019 ay?nda proje haz?rlayarak ??KUR'a sunan ve projeleri kabul edilen 26 engelli ve eski h?k?ml?ye hibe ?ekleri takdim edilecektir. S?z konusu program kapsam?nda; ?al??ma ve ?? Kurumu ?l M?d?rl???nce d?zenlenen Ayd?n 2. Engelli ?stihdam Bulu?mas? 23 Aral?k 2019 tarihinde SGK ?l M?d?rl??? Konferans Salonunda Saat 14.00'da ba?layarak saat 15.00'da sona erecektir. S?z konusu bulu?maya kamu kurumlar?, sivil toplum kurulu?lar? temsilcileri, i?verenler, hibe projesi sahipleri ve vatanda?lar kat?lacakt?r? denildi.