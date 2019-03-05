Engelliler Federasyonu'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Cemal Özkaynak yönetim kuruluyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Özkaynak Başkan Çerçioğlu'na gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Özkaynak ayrıca Başkan Çerçioğlu'na engellilere ve Engelliler Federasyonu'na verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdim etti.

Başkan Çerçioğlu, Özkaynak ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri nazik ziyaret ve plaket için teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir'den ücretsiz işitme testi

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi, işitme engelliler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için ücretsiz işitme testiyle farkındalık çalışması gerçekleştiriyor.

İşitme testi Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İşitme Engelliler Derneği ile Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla Atatürk Kent Meydanı'nda özel cihazlarla yapılıyor. Özel cihazlarla yapılan testle vatandaşlara işitme durumlarıyla ilgili bilgi de veriliyor. İşitme testinde işitme kaybı ortaya çıkan vatandaşlara doktora gitmeleri tavsiye ediliyor.

Farkındalık çalışması önümüzdeki günlerde Aydın'ın diğer ilçelerinde de yapılacak.