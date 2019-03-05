İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Engelliler Federasyonu'ndan Başkan Çerçioğlu'na ziyaret

Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Başkanı H.

Cemal Özkaynak yönetim kuruluyla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.


3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü sebebiyle gerçekleştirilen ziyarette Özkaynak Başkan Çerçioğlu'na gerçekleştirdiği başarılı çalışmalardan dolayı tebrik etti. Özkaynak ayrıca Başkan Çerçioğlu'na engellilere ve Engelliler Federasyonu'na verdiği desteklerden dolayı bir plaket takdim etti.


Başkan Çerçioğlu, Özkaynak ve Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Yönetim Kurulu üyelerine gerçekleştirdikleri nazik ziyaret ve plaket için teşekkür etti.



Aydın Büyükşehir'den ücretsiz işitme testi


Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi, işitme engelliler başta olmak üzere tüm vatandaşlar için ücretsiz işitme testiyle farkındalık çalışması gerçekleştiriyor.


İşitme testi Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın İşitme Engelliler Derneği ile Dünya İşitme Engelliler ve Engelliler Federasyonu Genel Başkanlığı'nın ortak çalışmasıyla Atatürk Kent Meydanı'nda özel cihazlarla yapılıyor. Özel cihazlarla yapılan testle vatandaşlara işitme durumlarıyla ilgili bilgi de veriliyor. İşitme testinde işitme kaybı ortaya çıkan vatandaşlara doktora gitmeleri tavsiye ediliyor.


Farkındalık çalışması önümüzdeki günlerde Aydın'ın diğer ilçelerinde de yapılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.