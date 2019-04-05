Engelliler için düzenlenen cami hizmete açıldı

Aydın'da engelli vatandaşların için yeniden düzenlenen Merkez Yeni Camisi ve Kuran kursunun açılışı gerçekleştirildi.

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde 1968 yılında yapımı tamamlanarak hizmete açılan Merkez Yeni Cami'nde, engelli vatandaşlar için düzenleme çalışması başlatıldı. Camiye ek olarak ‘Hatice Demir Kur'an Kursu' ve kadınların ibadet edebilecekleri mekan yapımı da tamamlandı. Hayırseverlerin desteğiyle yapımı tamamlanan Cami ve Kuran kursu, Vali Yavuz Selim Köşger'in katılımıyla ibadete açıldı.

Cami Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı Nuri Sekitmez, camide yapılan düzenlemeler hakkında bilgi vererek, “Toplam 330 bin liraya mal ettik. 306 bin lirayı ödedik. 24 bin TL eksiğimiz var. Bugün de hizmete açtık. Aydın ve çevresinde engelli vatandaşlarımız için herhangi bir ibadethane bulunmuyor. Projeden itibaren onlarında ibadetlerini yerine getirmesi adına bir yer açtık. Üst atta kuran kursu. Şadırvanı, tuvaleti ve kadınların namaz kılma yeri mevcut. Üst katta 25 öğrencimiz için abdesthane ve derslik, en üst katını da kadınlar için namaz kılma alanı yaptık. 50 bin lira bağış yapan Hatice Demir hanımefendinin ismini de Kur-an Kursumuza verdik. Bağışın büyük çoğunluğu esnaf ve vatandaşlardan sağlandı” dedi.

Dernek Başkanı Sektirmez'in konuşmasının ardından Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ve protokol üyelerinin kurdele kesmesinin ardından Cami dualarla hizmete açıldı.

Açılışa Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Belediyesi eski başkanı Mesut Özakcan, Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, daire müdürleri, Meşrutiyet Mahallesi Cami Yaptırma ve Koruma Derneği Başkanı Nuri Sekitmez, hayırsever aileler ve vatandaşlar katıldı.