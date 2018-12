Engelliler Vali Köşger'i ziyaret etti

03 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik ve engelli vatandaşlar Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

Engelliler günü dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e engelli vatandaşlar tarafından çiçek takdim edildi. Vali Köşger'de kendisini ziyaret eden engelli bireylere çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Köşger, “ Devletimiz bütün gücüyle sizlerin en ufak ihtiyacını karşılamak için elinden gelen bütün gayreti gösteriyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdürlüğümüz uzmanlarıyla, çalışanlarıyla, müesseseleriyle engelli vatandaşlarımıza her türlü hizmeti yapmak için kurgulanmış durumdadır. Bizde ilde devletin bir temsilcisi olarak her anlamda, gönlü, kanadı kırık kardeşlerimizin dertlerine merhem olmak için çare olmak için imkanlarımızı seferber ediyoruz. Türkiye dünyada sosyal politikalar itibariyle sayılı devletlerarasında yer alıyor. Toplumda sadece engelli kardeşlerimiz deil bi vesile ile başka şekilde yardıma ihtiyacı olan insanlarımız da var. Onların ihtiyaç duyduğu yardımların hepsini devletimiz anında yerine getirmeye çalışıyor. Biz devlet olarak her gün sizlerle beraberiz. Semnolik anlamda bugünün sizlere tahsis edilmiş olması dolayısıyla sizlerle birlikte olmaktan dolayı memnuniyet duydum. Sizler bu toplumun birer bireyisiniz. Ve sizde imkanınız nispetinde bu topluma katkı sağlıyorsunuz. Bundan dolayı da sizlere müteşekkirim. Başta şehitlerimiz ve gazilerimiz olmak üzere, toplumumuza sağladığınız katkılardan ötürü devletimiz adına sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.