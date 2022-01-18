Engellilere 188 milyon 169 bin TL evde bakım ödemesi yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Aydın'da engelli bireyler için 2021 yılında toplam 188 milyon 169 bin lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın en çok yararlanılan yardımlardan biri olan evde bakım yardımı tüm Türkiye'de sürüyor. En az yüzde 50 engelli ve ağır engelli olan, sağlık kurulu raporunda ‘ağır engelli' ibaresinin yer alan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı il müdürlüklerindeki bakım hizmetleri değerlendirme heyeti tarafından da bakıma ihtiyacı olan kişinin engelli olduğu tespit edilen ve gerekli şartları sağlayan bireyler için evde bakım ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler Aydın'da da düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Evde bakım hizmeti üzerinden Aydın'da da 2021 yılında 8 bin 902 engelli faydalandı. Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın hizmet modellerinden biri olan Engelli Evde Bakım ödemesi kapsamında 2021 yılında Aydın il genelinde 8 bin 902 engellimize toplam 188 milyon 169 bin TL ödeme gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi.